La Soluzione ♚ Sfocia nel Danubio presso Ulma La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ILLER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ILLER

Iller Pattacini, talvolta indicato come Pataccini o con gli pseudonimi di Lunero e Iller Pat (Barco, 7 ottobre 1933 – Barco, 3 settembre 2006), è stato un compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano. Figlio d'arte – il padre Tienno Pattacini fu un clarinettista, sassofonista e compositore –, ha composto il celebre brano Una lacrima sul viso, canzone firmata con lo pseudonimo di "Lunero" e portata al successo da Bobby Solo al Festival di Sanremo 1964.

