Sfocia nel Po presso Valenza - Cruciverba

Larghissimo (anche 2 km), taglia la via emilia poco prima di parma egramignazzo. è il terzo affluente di destra per portata media alla...

Il Tànaro (Tana in brigasco, Tòn-no in ormeasco, Tânar, Tan o Tani in piemontese, Tànau, Tànaru, o Tànau in ligure, Tànnôu in genovese) è il secondo fiume per lunghezza del Piemonte dopo il Po, del quale è anche principale affluente di destra.