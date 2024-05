La Soluzione ♚ Si rompono nel paniere La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : UOVA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. UOVA

Significato della soluzione per: Si rompono nel paniere Le uova alla Benedict (dall'inglese eggs Benedict) sono un piatto statunitense consumato durante la colazione o il brunch composto da due metà di un muffin inglese guarnite con pancetta canadese, un uovo in camicia e salsa olandese. Ne esistono molte varianti. Italiano: Sostantivo, forma flessa: uova ( approfondimento) f pl . plurale di uovo in base al rapporto tra il valore nutrizionale e il loro costo, le uova, il pollo, il latte e i legumi sono risultate le fonti proteiche più convenienti.. Sillabazione: uò | va. Pronuncia: IPA: /'w.va/ . Etimologia / Derivazione: vedi uovo . Termini correlati: colesterolo.

