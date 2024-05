La Soluzione ♚ Percorrere a ritroso il corso di un fiume La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RIMONTARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RIMONTARE

Significato della soluzione per: Percorrere a ritroso il corso di un fiume Italiano: Verbo: Transitivo: rimontare (vai alla coniugazione) . (di un fiume) andare controcorrente. (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Intransitivo: rimontare (vai alla coniugazione) . risalire. (senso figurato) avere inizio. Sillabazione: ri | mon | tà | re. Sinonimi: ricomporre, ricostruire. (di un fiume) risalire. (sport: uno svantaggio) annullare, recuperare, riconquistare, ridurre, riguadagnare,.

