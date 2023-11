La definizione e la soluzione di: Pone fine al corso di un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Pone fine al corso di un fiume

Dal nome della città di tana), è un fiume della russia europea sudoccidentale, che sfocia nel mar d'azov. la sua lunghezza lo pone al quinto posto fra i... Per foce si intende la parte finale di un fiume o altro corso d'acqua il cui corso affluisce in un altro corso d'acqua oppure in un lago o in un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

