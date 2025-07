Restio ritroso nei cruciverba: la soluzione è Schivo

SCHIVO

Curiosità e Significato di Schivo

Approfondisci la parola di 6 lettere Schivo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Schivo? Schivo descrive una persona riservata, che preferisce mantenere le distanze dagli altri e evitare situazioni sociali troppo impegnative. Chi è schivo tende a essere timido, riservato e poco incline a mettersi in mostra. È un tratto che può riflettere una sensibilità particolare o una naturale ritrosia nel interagire con il mondo. In ogni caso, essere schivi non significa essere meno interessanti o validi.

Come si scrive la soluzione Schivo

Non riesci a risolvere la definizione "Restio ritroso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

V Venezia

O Otranto

