La Soluzione ♚ Francesco: il cantante di Scriverò il tuo nome La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RENGA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RENGA

Pierfrancesco Renga, detto Francesco (Udine, 12 giugno 1968), è un cantautore italiano. Dopo aver fatto parte dei Timoria tra la seconda metà degli anni ottanta e la fine degli anni novanta, Renga ha intrapreso una prolifica carriera da solista, pubblicando nove album in studio, due dal vivo e tre raccolte. Nel 2005 ha trionfato alla 55ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Angelo e nel corso della carriera ha vinto due Premi Lunezia per il valore musical-letterario: nel 2002 con l'album omonimo e nel 2019 con L'altra metà.

