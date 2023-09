Amena località trentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amena località trentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOENA

Significato/Curiosita : Amena localita trentina

Pochi chilometri da bolzano, in alto adige. la località è situata a 247 m di altezza in una posizione amena, lungo l'adige, immersa in vigneti e meleti.... moena (invariato in ladino) è un comune italiano di 2 570 abitanti della provincia autonoma di trento, in trentino-alto adige. è situata esattamente al... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

