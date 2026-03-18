Quelli romani cominciavano con le calende

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelli romani cominciavano con le calende' è 'Mesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelli romani cominciavano con le calende" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelli romani cominciavano con le calende". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Mesi? I mesi rappresentano le suddivisioni dell'anno che i romani utilizzavano per organizzare il tempo e le attività agricole, religiose e civili. La loro struttura si basava sul calendario romano, dove le calende indicavano il primo giorno di ogni mese, segnando l'inizio di un nuovo periodo. Questa suddivisione temporale permetteva di pianificare festività, lavori e eventi importanti. La gestione del tempo era fondamentale per la vita quotidiana e il funzionamento della società romana, che aveva sviluppato un sistema preciso e articolato.

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Quelli romani cominciavano con le calende nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mesi

La soluzione associata alla definizione "Quelli romani cominciavano con le calende" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelli romani cominciavano con le calende" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mesi:

M Milano E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelli romani cominciavano con le calende" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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