La Soluzione ♚ Il no dei Tedeschi La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : NEIN .

Significato della soluzione per: Il no dei tedeschi Nein, conosciuto anche come Nain o Naim, è un villaggio arabo situato in Israele. Si trova in Galilea, nel Distretto Settentrionale, nel Sottodistretto di Jezreel, a circa 14 Km da Nazareth e a breve distanza dal Monte Tabor. Dipende dal Consiglio regionale di Bustan al-Marj. Secondo il censimento del 2017, Nein ha 1 814 abitanti. Nel Vangelo secondo Luca è citato come il luogo in cui avvenne il miracolo della risurrezione del figlio della vedova di Nain. Tedesco: Avverbio: nein . no.

