La Soluzione ♚ Decotto a base di erbe spezie eccetera La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INFUSO .

Significato della soluzione per: Decotto a base di erbe spezie eccetera L'infusione è un metodo utilizzato per estrarre i principi attivi o gli aromi da piante officinali o da alimenti solidi e si attua immergendo tali piante o alimenti in un liquido (che può essere acqua, alcol, vino, latte freddo o caldo) per un tempo più o meno lungo. Il prodotto che si ricava dall'infusione è detto infuso. Italiano: Aggettivo: . infuso m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: infuso ( approfondimento) m sing (pl.: infusi) . (medicina), (farmacologia) preparazione farmaceutica liquida ottenuta con un procedimento di infusione. Voce verbale: infuso . participio passato di infondere. Sillabazione: in | fù | so. Pronuncia: IPA: /in'fuzo/ . Etimologia / Derivazione: vedi infondere .

