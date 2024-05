Un decotto di erbe

: In erboristeria la tisana (dal greco pts, derivato da ptss, «mondare, sbucciare») è una qualsiasi preparazione liquida, appartenente alla categoria degli idroliti, realizzata dall'infusione o dalla decozione di erbe o spezie in acqua calda, e solitamente non contiene caffeina. .

Italiano: Sostantivo: tisana ( approfondimento) f sing (pl.: tisane) . (botanica) (medicina) (farmacologia) soluzione acquosa diluita di piante medicinali. Sillabazione: ti | sà | na. Pronuncia: IPA: /ti'zana/ . Etimologia / Derivazione: dal greco pts ossia "orzo mondato" .