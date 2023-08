Birra con erbe e spezie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Birra con erbe e spezie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALE

Significato/Curiosita : Birra con erbe e spezie

Fermentazione. il risultato è un sapore dolce, dal corpo pieno e fruttato. la stragrande maggioranza delle ale contiene erbe o spezie, solitamente luppolo o... Il ginger ale è una bevanda di tipo soft drink a base di estratto della radice di zenzero (ginger in inglese). esistono due tipi di ginger ale: la varietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Una birra lager particolarmente luppolata; Tsing diffusa birra cinese; La fiera della birra di Monaco; Versata come una pinta di birra ; Diffusa birra scura irlandese; Così può definirsi un abito chic e perbe ne fra; Lo è una persona perbe ne; Giuseppe Parini lo fu in casa Serbe lloni; Fiero popolo berbe ro; Misto di foglie secche ed erbe aromatiche fra; Ragù per selvaggina a base di vino verdure e spezie ; Bevanda a base di vino zucchero e spezie ; In passato erano note come Isole delle spezie ; Miscela di spezie mediorientale ara; Infuso di aceto e spezie ;

