La Soluzione ♚ Con il tempo diventa giallastro La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AVORIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AVORIO

Significato della soluzione per: Con il tempo diventa giallastro L'avorio è un materiale che si ricava dalle zanne e denti di animali come elefanti, trichechi e ippopotami. Veniva e viene tutt'ora lavorato per farne oggetti di vario uso quali gioielli, suppellettili e oggettistica per la casa. Italiano: Sostantivo: avorio ( approfondimento) m sing (pl.: avori) . (zoologia) zanna di elefante, ippopotamo od altro pachiderma estratta dalla mascella per essere lavorata in oggettistica varia e oreficeria con tecniche di intaglio e traforo. E' un materiale abbastanza tenero ed il più prezioso è quello di ippopotamo avorio vegetale é quello fornito dal seme di alcune palme ed ha impiego industriale nella fabbricazione di bottoni avorio artificiale é quello ottenuto con polvere di ossa o nitrocellulosa avorio fossile è la zanna di mammuth.

Altre Definizioni con avorio; tempo; diventa; giallastro;