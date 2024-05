La Soluzione ♚ Si citano quelle storiche La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DATE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DATE

Significato della soluzione per: Si citano quelle storiche Date – città giapponese della prefettura di Fukushima Date – città giapponese della prefettura di Hokkaido Date – in informatica, nome usualmente assegnato al tipo di dato data nei linguaggi di programmazione Date – plurale di data Italiano: Aggettivo, forma flessa: date f pl . femminile plurale di dato. Sostantivo, forma flessa: date f plur . plurale di data. Voce verbale: date . seconda persona plurale dell'indicativo presente di dare. seconda persona plurale dell'imperativo di dare date tutto il vostro impegno per raggiungere l'obiettivo.. participio passato femminile plurale di dare mi sono state date delle mele.

