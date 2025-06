Si segnano sui calendari nei cruciverba: la soluzione è Date

Home / Soluzioni Cruciverba / Si segnano sui calendari

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si segnano sui calendari' è 'Date'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DATE

Curiosità e Significato di Date

La soluzione Date di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Date per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Date? Date indica le giornate segnate sui calendari, come appuntamenti o eventi importanti. È un termine che rappresenta il giorno specifico in cui si svolge qualcosa di programmato o memorabile. Conoscere le date aiuta a organizzare la vita e non perdere occasioni speciali. Insomma, le date sono i punti di riferimento temporali della nostra quotidianità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le ricordano gli storiciLe tappe della storiaSi citano quelle storicheSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Date

Non riesci a risolvere la definizione "Si segnano sui calendari"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C P A C R P T A I O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PICCOLA PETRA" PICCOLA PETRA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.