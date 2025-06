Si citano con gli oneri nei cruciverba: la soluzione è Onori

ONORI

Perché la soluzione è Onori? Onori indica il rispetto e la stima attribuiti a qualcuno o qualcosa, spesso legati a riconoscimenti ufficiali o simbolici. Quando si si citano con gli onori, si fa riferimento a un riconoscimento formale o a un omaggio che sottolinea l'importanza di una persona o di un evento. È un termine che esalta il valore e la dignità associati a chi viene ricordato o celebrato.

Hai trovato la definizione "Si citano con gli oneri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

N Napoli

O Otranto

R Roma

I Imola

R E N B O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRONTE" BRONTE

