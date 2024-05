La Soluzione ♚ La carrozza delle matrone romane La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LETTIGA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LETTIGA

Significato della soluzione per: La carrozza delle matrone romane Nell'antica Roma la lettiga (lectica) era una sorta di lettino mobile in legno, con all'interno materassi e cuscini, di solito ricoperto da un tettuccio con tende (dette vela, o pallia) ai quattro lati, usato, tramite delle lunghe aste che lo attraversavano per tutta la lunghezza, per condurre a spalle le persone. Fornita di quattro piedi, quando appoggiata in terra permetteva di far discendere agevolmente la persona trasportata. Inglese: Sostantivo: stretcher . barella, lettiga. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it".

