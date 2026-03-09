Un ufficiale delle legioni romane

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un ufficiale delle legioni romane' è 'Centurione'.

SOLUZIONE: CENTURIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ufficiale delle legioni romane" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ufficiale delle legioni romane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Centurione? Il centurione era un comandante di una delle unità di fanteria più importanti dell'esercito romano. Attraverso la sua posizione, gestiva un centuria, un reparto di circa cento soldati, e aveva il compito di mantenere la disciplina e l'ordine tra i suoi uomini. Questa figura era riconosciuta per la sua autorità e per le capacità di leadership, fondamentali per il buon funzionamento delle operazioni militari. La sua presenza era essenziale per la coesione e la strategia delle legioni romane.

Un ufficiale delle legioni romane nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Centurione

Per risolvere la definizione "Un ufficiale delle legioni romane", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ufficiale delle legioni romane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Centurione:

C Como E Empoli N Napoli T Torino U Udine R Roma I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ufficiale delle legioni romane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

