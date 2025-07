La lettiga delle matrone nei cruciverba: la soluzione è Portantina

PORTANTINA

Curiosità e Significato di Portantina

Hai risolto il cruciverba con Portantina? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Portantina.

Perché la soluzione è Portantina? La portantina è un termine che indica una piccola barella portatile, usata per trasportare feriti o malati in modo agevole e sicuro. Spesso legata all'ambito medico o militare, permette di spostare le persone con facilità, soprattutto in situazioni di emergenza. La parola deriva dal verbo portare e suggerisce l'idea di un oggetto pratico e funzionale, fondamentale per il soccorso e l'assistenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: LettigaLettiga per il trasporto dei malatiLa carrozza delle matrone romane

Come si scrive la soluzione Portantina

Stai cercando la risposta alla definizione "La lettiga delle matrone"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

