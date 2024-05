La Soluzione ♚ Un accessorio per signora La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BORSETTA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BORSETTA

Significato della soluzione per: Un accessorio per signora Una borsa è un contenitore utilizzato solitamente per custodire o trasportare piccoli oggetti d'uso quotidiano. Le borse sono generalmente realizzate in materiali non rigidi, quali cuoio, carta, tessuto, plastica sottile o di altri materiali flessibili. Una borsa può avere o meno uno o due manici, può possedere un meccanismo di chiusura quale può essere una chiusura lampo, un meccanismo a scatto etc, o semplicemente può essere chiusa piegandosi (per esempio nel caso di un portafoglio). Italiano: Sostantivo: borsetta ( approfondimento) f sing (pl.: borsette) . piccola borsa per donna. Sillabazione: bor | sét | ta. Pronuncia: IPA: /bor'setta/ . Etimologia / Derivazione: diminutivo di borsa .

