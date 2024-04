La Soluzione ♚ Può essere a tracolla

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Può essere a tracolla. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BORSETTA

Curiosità su Puo essere a tracolla: Fine di una negativa stagione caratterizzata, fra l'altro, da pesanti tracolli come lo 0-6 nella stracittadina contro il milan in campionato, e l'1-6... La donna con la borsetta (in svedese: Kvinnan med handväskan) è una fotografia scattata da Hans Runesson nella cittadina di Växjö, in Svezia, il 13 aprile 1985. Nella fotografia è ritratta una donna di 38 anni mentre colpisce con la propria borsetta un neonazista che partecipava a una manifestazione dimostrativa del Partito del Reich Nordico (in svedese: Nordiska rikspartiet, NRP), partito politico neonazista fondato in Svezia nel 1956. Scattata, come detto, il 13 aprile, la fotografia fu pubblicata il giorno seguente sul quotidiano svedese Dagens Nyheter e il giorno dopo ancora su diverse testate britanniche. La fotografia ebbe una grande ...

