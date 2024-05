La Soluzione ♚ Le abitanti di Teheran e Persepoli La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : IRANIANE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. IRANIANE

Significato della soluzione per: Le abitanti di teheran e persepoli L'Iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente Repubblica Islamica dell'Iran (in persiano: , Jomhuri-ye Eslami-ye Iran) è uno Stato dell'Asia situato all'estremità orientale del Medio Oriente. Con capitale Teheran, ha una popolazione di quasi 85 milioni di abitanti al 2021. I più grandi gruppi etnici in Iran sono persiani (ca. 51–65%), azeri (14–27%), curdi (10–14%) e luri (6%). Italiano: Aggettivo, forma flessa: iraniane f pl . femminile plurale di iraniano. Sostantivo, forma flessa: iraniane f pl . femminile plurale di iraniano. Sillabazione: ì | ra | nia | ne. Etimologia / Derivazione: vedi iraniano .

