La Soluzione ♚ La sua capitale è Indianapolis La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INDIANA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INDIANA

Significato della soluzione per: La sua capitale e indianapolis L'Indiana (in lingua inglese , [ndi'æn]) (sigla = IN) è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America, nella regione del Midwest; fu il 19º stato a entrare a far parte degli Stati Uniti, l'11 dicembre 1816. Si posiziona al 38º posto per estensione e al 17° per numero di abitanti tra gli stati che compongono gli Stati Uniti. La capitale, e la città maggiormente abitata, è Indianapolis; confina con il lago Michigan a nord-ovest, con lo stato del Michigan a nord, con l'Ohio a est, con il Kentucky a sud e a sud-est e con l'Illinois a ovest.

