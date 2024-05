La Soluzione ♚ La regione della Nigeria che insorse nel 1967 La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BIAFRA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BIAFRA

Significato della soluzione per: La regione della nigeria che insorse nel 1967 Il Biafra, ufficialmente la Repubblica del Biafra, ebbe una vita breve come Stato secessionista nel sud-est della Nigeria. Esistette dal 30 maggio 1967 al 15 gennaio 1970. Il Capo di Stato Maggiore annunciò formalmente la capitolazione il 12 gennaio. Il Paese prese nome dal Golfo del Biafra, sul quale si affacciava. Gli abitanti erano per lo più la gente Igbo, che guidò la secessione a causa di tensioni economiche, etniche, culturali e religiose tra i vari popoli della Nigeria.

