La Soluzione ♚ Il procrastinatore rinvia tutto a quelle greche La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CALENDE .

Significato della soluzione per: Il procrastinatore rinvia tutto a quelle greche Le calende (in latino arcaico: kalendai -asom; in latino classico: kalendae -arum, o calendae [ka'ln.dae]) erano il primo giorno di ciascun mese nel calendario romano, quello della luna nuova quando questo seguiva il ciclo lunare (sotto Romolo e Numa Pompilio).

