Bere tutto il contenuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bere tutto il contenuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCOLARE

Significato/Curiosità : Bere tutto il contenuto

Il termine "scolare" indica l'azione di bere completamente tutto il contenuto di una bevanda o di svuotare completamente un recipiente. Quando si scola una bevanda, si beve tutto il liquido senza lasciarne residui. Può essere utilizzato anche in riferimento all'atto di svuotare completamente una bottiglia, una tazza o qualsiasi altro contenitore liquido. Questa azione può essere fatta per consumare rapidamente una bevanda o per finire un pasto. È importante prestare attenzione quando si scola bevande calde o alcoliche, per evitare scottature o eccessi. Inoltre, il termine "scolare" può essere usato in senso figurato, indicando il completo esaurimento di una risorsa o una situazione.

Altre risposte alla domanda : Bere tutto il contenuto : bere; tutto; contenuto; Antico vaso dal quale bere d età ellenistica; Sono sempre nel bere ; Morire soccombere ; bere a piccoli sorsi; Dare da bere a chi lo chiede; Dà assistenza medica in tutto il mondo sigla; La sostanza che Superman teme più di tutto ; Lo è una che crede di risolvere tutto con la forza; È la fine di tutto ; Il tutto in breve; Il contenuto di una nave; Relativi a un mare contenuto dall Italia; Un brano degli 883 contenuto in Nord sud ovest est; Il massimo del contenuto ; Telefilm con un numero contenuto di episodi;

Cerca altre Definizioni