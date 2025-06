Lo si indossa a letto nei cruciverba: la soluzione è Pigiama

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo si indossa a letto' è 'Pigiama'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIGIAMA

Curiosità e Significato... La soluzione Pigiama di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pigiama per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pigiama? Il pigiama è un indumento comodo e morbido che si indossa di notte per dormire. Solitamente composto da una maglietta e pantaloni o pantaloncini, aiuta a mantenere il corpo caldo e a creare un ambiente rilassante prima di andare a letto. È un simbolo di comfort domestico, perfetto per coccolarsi e riposare in tutta tranquillità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo si indossa per cucinare o per lavori manualiLo si indossa in dolce attesaLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo ha colorito chi si esprime con vivacità

