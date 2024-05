La Soluzione ♚ Tra l Abruzzo e la Puglia La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOLISE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Tra l Abruzzo e la Puglia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MOLISE

Significato della soluzione per: Tra l abruzzo e la puglia Il Molise (AFI: /mo'lize/, Molizë in arbëresh, Moliški in slavo molisano) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 289 071 abitanti, con capoluogo Campobasso. Nata nel 1963 per distaccamento della provincia di Campobasso dalla regione Abruzzi e Molise. Istituita nel 1948, confina con l'Abruzzo e il Mare Adriatico a nord, con il Lazio a ovest, la Campania a sud e la Puglia a est; le province sono Campobasso e Isernia, quest'ultima istituita nel 1970 per distaccamento di 52 comuni dalla provincia di Campobasso.

