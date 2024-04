La Soluzione ♚ Tra Abruzzo e Puglia

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Tra Abruzzo e Puglia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOLISE

Curiosità su Tra abruzzo e puglia: Banca popolare di puglia e basilicata s.c.p.a. (bppb) è un istituto di credito popolare italiano. a fine 2018 la banca popolare di puglia e basilicata contava... Il Molise (AFI: /mo'lize/, Molizë in arbëresh, Moliški in slavo molisano) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 289 177 abitanti, con capoluogo Campobasso. Nata nel 1963 per distaccamento della provincia di Campobasso dalla regione Abruzzi e Molise. Istituita nel 1948, confina con l'Abruzzo e il Mare Adriatico a nord, con il Lazio a ovest, la Campania a sud e la Puglia a est; le province sono Campobasso e Isernia, quest'ultima istituita nel 1970 per distaccamento di 52 comuni dalla provincia di Campobasso. Il termine "Molise" proviene dai primi feudatari del Contado, che avevano il cognome "De Molisio", ...

