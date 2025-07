L ex schiavo presso i Romani nei cruciverba: la soluzione è Liberto

LIBERTO

Curiosità e Significato di Liberto

Vuoi sapere di più su Liberto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Liberto.

Perché la soluzione è Liberto? Liberto era un ex schiavo che, grazie alla manomissione o al pagamento, otteneva la libertà nell'antica Roma. Questa condizione gli permetteva di partecipare alla vita pubblica e di godere di diritti fino a quel momento negati. Essere liberato rappresentava una grande opportunità di riscatto sociale e di nuova autonomia, segnando una svolta importante nella sua esistenza.

Come si scrive la soluzione Liberto

Non riesci a risolvere la definizione "L ex schiavo presso i Romani"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

B Bologna

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

