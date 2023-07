L involucro della testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L involucro della testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SCATOLA CRANICA

Significato/Curiosità : L involucro della testa

L'involucro della testa, comunemente noto come scatola cranica, è una struttura ossea che protegge il cervello e altre strutture delicate all'interno del cranio. È composto da diversi ossa, tra cui la frontale, parietali, temporali, occipitale e sfenoidale, che si uniscono formando una struttura solida e resistente. La scatola cranica ha la funzione di fornire una protezione meccanica al cervello da potenziali traumi e impatti esterni, mantenendolo al sicuro da danni. Inoltre, l'involucro della testa fornisce anche punti di attacco per i muscoli del collo e del viso, e ospita il sistema nervoso centrale, che svolge un ruolo vitale nel coordinamento delle funzioni del corpo umano.

