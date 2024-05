La Soluzione ♚ Folto gruppo di uccelli La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : STORMO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Folto gruppo di uccelli. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. STORMO

Significato della soluzione per: Folto gruppo di uccelli Il termine stormo, equivalente a branco per i mammiferi, si riferisce ad un gruppo di uccelli che si riuniscono assieme durante il volo o mentre si nutrono. I benefici che gli uccelli traggono raggruppandosi in stormi sono numerosi. In certi casi gli stormi si formano per specifici propositi. In ambito militare il termine stormo è comunemente utilizzato per riferirsi a gruppi di velivoli aeronautici.

