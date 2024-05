Significato della soluzione per: Un gruppo che vola in formazione

Sostantivo

Il termine stormo, equivalente a branco per i mammiferi, si riferisce ad un gruppo di uccelli che si riuniscono assieme durante il volo o mentre si nutrono. I benefici che gli uccelli traggono raggruppandosi in stormi sono numerosi. In certi casi gli stormi si formano per specifici propositi. In ambito militare il termine stormo è comunemente utilizzato per riferirsi a gruppi di velivoli aeronautici.

stormo ( approfondimento) m sing (pl.: stormi)

(zoologia) (ornitologia) branco di uccelli (per estensione) moltitudine di persone o di animali (aeronautica) raggruppamento di più squadriglie

Sillabazione

stór | mo

Pronuncia

IPA: /'stormo

Etimologia / Derivazione

lemma di origine longobarda; vedi anche Sturm cioè "assalto (fonte Treccani); Dal francone storm che significa 'rumore, battaglia' | sec. XIII

Sinonimi

volo, sciame

( senso figurato ) compagnia, folla, moltitudine, schiera, sciame, branco, torma, frotta, gruppo, turba, nugolo

compagnia, folla, moltitudine, schiera, sciame, branco, torma, frotta, gruppo, turba, nugolo (militare) squadriglia, assalto

Proverbi e modi di dire