È confinante con l Irlanda del Nord

Home / Soluzioni Cruciverba / È confinante con l Irlanda del Nord

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È confinante con l Irlanda del Nord' è 'Eire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È confinante con l Irlanda del Nord" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È confinante con l Irlanda del Nord". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Eire? L'Irlanda, conosciuta anche come Eire, è un paese situato nell'Europa occidentale. La sua posizione geografica la vede confinante con l'Irlanda del Nord, una regione del Regno Unito. Questa vicinanza ha influenzato la storia e la cultura dell'isola, creando un legame stretto tra le due parti. La repubblica di Eire rappresenta l'intera isola, mentre il Nord rimane sotto sovranità britannica. La geografia dell'area riflette le complesse relazioni politiche e storiche che la caratterizzano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È confinante con l Irlanda del Nord nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Eire

La soluzione associata alla definizione "È confinante con l Irlanda del Nord" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È confinante con l Irlanda del Nord" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Eire:

E Empoli I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È confinante con l Irlanda del Nord" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Belfast : Ulster = Dublino : xL Irlanda con LimerickLo Stato che confina con l Irlanda del NordUn comune confinante con Milano nordMovimento irredentista dell Irlanda del NordIl capoluogo dell Irlanda del NordIl movimento irredentista dell Irlanda del NordL Irlanda del Nord