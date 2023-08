Quartiere del nord di Milano con omonimo ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quartiere del nord di Milano con omonimo ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NIGUARDA

Significato/Curiosita : Quartiere del nord di milano con omonimo ospedale

Significati, vedi milano (disambigua). milano (/mi'lano/ ascolta[·info]; milan in dialetto milanese, [mi'l~] o [mi'lã]) è un comune italiano di 1 360 541... Di un niguarda di morbegno, vescovo di como nel secolo xvi, sarà derivato dal nome del paese. la prima testimonianza dell'insediamento di niguarda si ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

