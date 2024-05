Significato della soluzione per: Uno di gand

Aggettivo

Il Belgio (/'blo/; in olandese België; in francese Belgique; in tedesco Belgien), ufficialmente Regno del Belgio (in olandese: Koninkrijk België; in francese: Royaume de Belgique; in tedesco: Königreich Belgien), è uno Stato federale retto da una monarchia parlamentare. È uno Stato membro dell'Unione europea situato nell'Europa occidentale. Confina a nord con i Paesi Bassi, a est con la Germania e con il Lussemburgo, a sud e sud-ovest con la Francia e a nord-ovest si affaccia sul mare del Nord.

belga f sing

(geografia) relativo al Belgio preferisco la cioccolata belga

Sostantivo

belga m e f sing

abitante del Belgio

Sillabazione

bèl | ga

Pronuncia

IPA: /'blga/

Etimologia / Derivazione

derivato da Belgio

