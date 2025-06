Lo è un europeo nativo di Bruxelles nei cruciverba: la soluzione è Belga

BELGA

Curiosità e Significato di Belga

Approfondisci la parola di 5 lettere Belga: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Belga? Belga indica un cittadino o qualcosa legato alla Belgio, paese dell’Europa occidentale con Bruxelles come capitale. È un termine usato per identificare chi nasce o ha origini in Belgio, un paese noto per la sua multiculturalità e le sue istituzioni europee. Quindi, se si parla di una persona nata a Bruxelles, si può definirla semplicemente belga.

Come si scrive la soluzione Belga

La definizione "Lo è un europeo nativo di Bruxelles" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

L Livorno

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U A S T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SATURI" SATURI

