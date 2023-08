La regione dove vi fu la rivolta di Gand del 1379 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione dove vi fu la rivolta di Gand del 1379. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FIANDRE

Significato/Curiosita : La regione dove vi fu la rivolta di gand del 1379

Ritornò a gand, dopo la fuga in inghilterra, filips van artevelde, figlio di jacob, che rientrò subito in politica. nel 1379, i tessitori di gand si ribellarono... Con le autorità. l'inno delle fiandre è de vlaamse leeuw. anversa limburgo brabante fiammingo fiandre occidentali fiandre orientali le maggiori città della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

