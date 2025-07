Un tessuto usato dalle omonime ballerine indiane nei cruciverba: la soluzione è Baiadera

BAIADERA

Curiosità e Significato di Baiadera

La soluzione Baiadera di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Baiadera per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Baiadera? La parola Baiadera deriva da un tessuto usato dalle ballerine indiane, chiamate appunto Baiadera, note per le loro danze religiose e rituali. Questo tessuto, spesso leggero e decorato, rappresenta un elemento tradizionale legato alla cultura indiana. La Baiadera, quindi, richiama un tessuto speciale legato alle danzatrici sacre, simbolo di spiritualità e tradizione.

Come si scrive la soluzione Baiadera

Hai trovato la definizione "Un tessuto usato dalle omonime ballerine indiane" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

I Imola

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

R Roma

A Ancona

