Significato della soluzione per: Silenzioso di poche parole

Aggettivo

Guglielmo I d'Orange, in olandese Willem van Oranje, noto anche come Guglielmo il Taciturno (in olandese: Willem de Zwijger) o, semplicemente, come Guglielmo d'Orange (Dillenburg, 24 aprile 1533 – Delft, 10 luglio 1584), è stato il capo degli olandesi durante la Guerra d'Indipendenza dei Paesi Bassi dagli Spagnoli, nota anche come Guerra degli ottant'anni (1568-1648) che portò al formale riconoscimento dell'indipendenza della Repubblica delle Province Unite.

taciturno m sing

che parla raramente (per estensione) (familiare) a disagio per estrema timidezza, anche con molta difficoltà nell'apprendere

Sillabazione

ta | ci | tùr | no

Pronuncia

IPA: /tati'turno/

Etimologia / Derivazione

dal latino taciturnus, derivazione di tacitus cioè "tacito"

Sinonimi

muto, cheto, quieto, riservato, silenzioso, tacito

( per estensione ) cupo, introverso, malinconico, di poche parole, pensieroso

cupo, introverso, malinconico, di poche parole, pensieroso zitto, calmo, tranquillo, pensoso, assorto, meditativo, quatto, chiuso

(senso figurato) abbottonato





Contrari

chiacchierone, ciarliero, loquace, verboso

aperto, estroverso, spensierato, rumoroso, espansivo, estroverso

Termini correlati