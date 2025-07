Si dice di un passo lento e silenzioso nei cruciverba: la soluzione è Furtivo

FURTIVO

Curiosità e Significato di Furtivo

Perché la soluzione è Furtivo? Furtivo indica qualcosa fatto in modo nascosto, silenzioso e senza essere notato, come un passo lento e silenzioso che mira a non attirare l'attenzione. È usato per descrivere azioni o comportamenti discreti, spesso legati a tentativi di evitare il riconoscimento o la scoperta. Quindi, quando qualcosa si fa furtivamente, si agisce in modo discreto e segreto.

Come si scrive la soluzione Furtivo

F Firenze

U Udine

R Roma

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

