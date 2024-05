Significato della soluzione per: Il profondo dell animo

Aggettivo

intimo

superlativo di interno che è nascosto e perciò non si vede

Sostantivo

intimo m solo sing

parte più interna

Sostantivo

intimo

sessualità (familiare) biancheria (senso figurato) interiorità , profondità dei sentimenti

Voce verbale

intimo

prima persona singolare dell'indicativo presente di intimare

Sillabazione

ìn | ti | mo

Pronuncia

IPA: /'intimo/

Etimologia / Derivazione

(nascosto) dal latino intimus , composto da in cioè "in, dentro"

dal latino , composto da cioè "in, dentro" (diritto) deriva da intimare, dal latino tardo intimarecioè "rendere intimo, far penetrare, anche nella mente" e poi tramutatosi nel significato di "far sapere, notificare"

Sinonimi

interno, profondo, intrinseco

interiore, spirituale

( senso figurato ) nascosto, segreto, inconfessato, recondito, riposto, esclusivo

nascosto, segreto, inconfessato, recondito, riposto, esclusivo stretto, privato, confidenziale, fraterno

accogliente, caldo, ospitale

( eufemismo ) amoroso, carnale, genitale, sessuale, sensuale

amoroso, carnale, genitale, sessuale, sensuale familiare, strettissimo, carissimo

(sostantivo) anima, coscienza, interioritÃ

anima, coscienza, interiorità confidenza, interno, intimità , animo, cuore, spirito, coscienza, psiche

amico





Contrari

(aggettivo) esterno, esteriore, estrinseco, estraneo, sconosciuto

esterno, esteriore, estrinseco, estraneo, sconosciuto ( senso figurato ) evidente, notorio, manifesto palese,

evidente, notorio, manifesto palese, superficiale

( senso figurato ) freddo, ostile, inospitale

freddo, ostile, inospitale ( senso figurato ) spirituale, platonico

spirituale, platonico (sostantivo) superficie, apparenza

superficie, apparenza esterioritÃ

Parole derivate