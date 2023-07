Coltivano i moti dell animo con appassionata tenerezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coltivano i moti dell animo con appassionata tenerezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : SENTIMENTALI

Significato/Curiosita : Coltivano i moti dell animo con appassionata tenerezza

Differenze nella compatibilità compongono le trame dei film sentimentali. i film sentimentali spesso approfondiscono i temi essenziali come l'amore a prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 giugno 2023

Altre risposte alla domanda : Coltivano i moti dell animo con appassionata tenerezza : coltivano; moti; animo; appassionata; tenerezza; coltivano la decima arte; Lo è un campo in cui si coltivano più specie di piante; Si coltivano a Pantelleria; Si coltivano a fiori; coltivano il loro hobby con eccessiva passione; Causa moti vo; Ideò una scala per i terremoti ; Il generale che ordinò la sanguinosa repressione dei moti milanesi contro il carovita 1898; ldeò una scala per valutare i terremoti ; moti vo musicale; Cattive nell animo ; Le consonanti nell animo ; Sofferenze dell animo ; Stato d animo associato a canzoni allegre; Viltà d animo ; Un appassionata disputa; Compose l appassionata ; Vivace, appassionata ; appassionata disputa; Persona appassionata di film e storia del cinema; Gesto che veicola tenerezza ;

Cerca altre Definizioni