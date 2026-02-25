Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua' è 'Pozzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POZZO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pozzo? Un pozzo rappresenta un'apertura scavata nel terreno, spesso circondata da un rivestimento per proteggerne le pareti. Questo spazio sotterraneo permette di estrarre l'acqua che si trova sotto la superficie, fondamentale per l'approvvigionamento domestico e agricolo. La costruzione richiede attenzione e precisione, poiché deve essere abbastanza profonda da raggiungere la falda acquifera. Attraverso un pozzo si può accedere alle risorse sotterranee, garantendo acqua pulita e potabile.

Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pozzo

La soluzione associata alla definizione "Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pozzo:

P Padova O Otranto Z Zara Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scavo profondo da cui si raccoglie l acqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

