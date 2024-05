Periodo di stanca in una determinata attività

Significato della soluzione per: Periodo di stanca in una determinata attivita

Sostantivo

Il Ministero per la sicurezza dello Stato (Ministerium für Staatssicherheit in tedesco), abbreviato in MfS e comunemente conosciuto come Stasi, era la principale organizzazione di sicurezza e spionaggio della Repubblica Democratica Tedesca (RDT o Germania Est), fungendo da strumento governativo per il Partito Socialista Unificato di Germania (SED). Il MfS ha usato il monitoraggio, l'intimidazione, la detenzione contro avversari e critici nei confronti del regime, definiti "Feindlich-negative Person", persone ostili-negative.

stasi f inv

(medicina) blocco o diminuzione della velocità di circolazione di liquidi organici: (senso figurato) ristagno di un'attività

Voce verbale

stasi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di stasare prima persona singolare del congiuntivo presente di stasare seconda persona singolare del congiuntivo presente di stasare terza persona singolare del congiuntivo presente di stasare terza persona singolare dell'imperativo di stasare

Sillabazione

stà | si

Pronuncia

IPA: /'stazi/

Etimologia / Derivazione

dal greco sts che deriva da stµ cioè "stare" ( fonte Treccani); vedi stasare

Sinonimi

(della circolazione di fluidi organici) ristagno, rallentamento

ristagno, rallentamento (senso figurato) arresto, blocco, calma, fermata, immobilità, impasse, inazione, inerzia, interruzione, paralisi, pausa, ristagno, sospensione, sosta, stallo, staticità

Contrari

(della circolazione di fluidi organici) flusso

flusso (senso figurato) avvio, movimento, ripresa

Parole derivate