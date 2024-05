Significato della soluzione per: Operazione bellica

Sostantivo

La ritirata è un tipo di operazione militare, volta generalmente al ripiego delle truppe mentre si ha ancora il contatto col nemico. Una ritirata può essere intrapresa come parte di una ritirata generale per molti scopi: per consolidare le forze, per occupare terreni più facilmente difendibili, o per attrarre il nemico in un'imboscata. È generalmente considerata un'operazione difficile e rischiosa, richiedente una ferrea disciplina per evitare la possibile trasformazione in una rotta disorganizzata o nel migliore dei casi in un duro colpo per il morale dell'esercito.

ritirata f sing (pl.: ritirati)

Voce verbale

ritirata

participio passato femminile di ritirare

Sillabazione

ri | ti | rà | ta

Pronuncia

IPA: /riti'rata/

Etimologia / Derivazione

deriva da ritirare

Sinonimi

(militare) abbandono, ripiegamento, arretramento, indietreggiamento, sbandamento, sconfitta, fuga

abbandono, ripiegamento, arretramento, indietreggiamento, sbandamento, sconfitta, fuga (senso figurato) cesso, bagno, gabinetto, toilette, latrina

Contrari

(militare) assalto, attacco, avanzata, carica

Proverbi e modi di dire