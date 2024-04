La Soluzione ♚ Umiliante ripiegamento

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Umiliante ripiegamento. RITIRATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Umiliante ripiegamento: Fronte in albania (operazione alpenveilchen), manovra ritenuta troppo umiliante dagli italiani, l'okw si concentrò unicamente sull'attacco alla grecia... La ritirata è un tipo di operazione militare, volta generalmente al ripiego delle truppe mentre si ha ancora il contatto col nemico. Una ritirata può essere intrapresa come parte di una ritirata generale per molti scopi: per consolidare le forze, per occupare terreni più facilmente difendibili, o per attrarre il nemico in un'imboscata. È generalmente considerata un'operazione difficile e rischiosa, richiedente una ferrea disciplina per evitare la possibile trasformazione in una rotta disorganizzata o nel migliore dei casi in un duro colpo per il morale dell'esercito.

