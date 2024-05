Può essere bellica o chirurgica

Sostantivo

Curiosità su: Operazione aritmetica: una delle quattro operazioni binarie dell'aritmetica: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione Più in generale, Operazione interna e Operazione binaria: in matematica, particolarmente in algebra. Operazione bancaria: una transazione tra un cliente ed una banca, o tra più banche Operazione chirurgica: in medicina, un atto clinico più o meno invasivo con cui il chirurgo interviene sul corpo umano a scopo terapeutico o diagnostico Operazione militare: attività in cui vengano impiegate risorse militari, a prescindere dall'entità e il tipo, per conseguire obiettivi anche non prettamente militari. Operazione di servizio: nel gergo poliziesco, un'azione nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria Operazione d'intelligence: come nel punto precedente, ma con riferimento ad attività di spionaggio in senso ampio

operazione f sing (pl.: operazioni)

atto dell'operare (matematica) (aritmetica) procedimento atto a trovare il valore di un'addizione, una sottrazione , una divisione e/o una moltiplicazione

Sillabazione

o | pe | ra | zió | ne

Pronuncia

IPA: /opera'tsjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino operatio che deriva da operari cioè "operare"

Sinonimi