Significato della soluzione per: Lo era per nascita schubert

Aggettivo

Vienna (in tedesco Wien, /vi:n/, in austro-bavarese Wean, in ungherese Bécs, in sloveno Dunaj) è la capitale dell'Austria e allo stesso tempo uno dei suoi nove Stati federati, completamente circondato dalla Bassa Austria, è il sesto comune per abitanti dell'Unione europea. Sede di importanti organizzazioni internazionali tra le quali: l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) con il centro storico della città che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è anche un centro industriale con, principalmente, industrie elettroniche, tessili, agroalimentari, siderurgiche, chimiche, meccaniche di precisione.

viennese m e f sing

relativo alla citta di Vienna

Sostantivo

viennese m e f sing

abitante di Vienna

Sillabazione

vien | né | se

Pronuncia

IPA: /vjen'nese/

Etimologia / Derivazione

deriva da Vienna

Iperonimi